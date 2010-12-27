Следователь из Петербурга останется под домашним арестом из-за получения взятки

Подсудимый признал свою вину.

Следователь, подозреваемый в получении взятки, останется под домашнем арестом до 20 декабря. Такое решение 23 октября вынес Октябрьский районный суд, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Евгений Кириллов, следователь одного из территориальных следственных отделов МВД России, обвиняется в получении крупной взятки. По имеющимся данным, подозреваемый неоднократно вымогал у женщины 500 тысяч рублей за скорейшее окончание расследования, а также за занижение суммы ущерба. Женщина проходила по делу, предусмотренному статьей 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Кириллов признал свою вину и согласился с домашним арестом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что политический активист собирается начать голодовку из-за того, что ему не разрешают пообщаться со священником наедине.

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