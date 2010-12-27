Участник акции "Путин едет на пенсионерах" хочет начать голодовку

Такие меры придется принять, сообщил подсудимый, если к нему не допустят священника для общения тет-а-тет.

Политический активист Владимир Иванютенко заявил на заседании суда о том, что объявит голодовку, если к нему не допустят священника. Мужчина недоволен тем, что встречи с представителем церкви возможны лишь "через стекло и по телефону", разговор также прослушивается сотрудниками ФСИН, об этом написал в социальных сетях епископ Григорий Михнов-Вайтенко.

Подсудимый выступил на заседании в Невском районном суде Петербурга с заявлением из 15 пунктом и требованием в отводе судьи. В том числе Иванютенко поддержал фигурантов дела "Новое величие".

"В случае не предоставления мне ответа или не представления мне возможности совершить религиозный обряд со священнослужителем епископом Григорием Александровичем Михновым-Вайтенко, я намерен объявить голодовку, последствия которой для моего здоровья, а возможно и жизни, я полностью возлагаю на вас...", - процитировал епископ Владимира Иванютенко.

Мужчина обвиняется в незаконном хранении взрывчатки, его задержали в феврале 2019. Как заявил Иванютенко, он уже объявлял голодовку в феврале-марте. Ее пришлось прекратить из-за ухудшения здоровья.

Фото: Григорий Михнов - Вайтенко / Facebook