Обвиняемые по делу "Нового величия" нанесли себе увечья в суде

На слушании дела в Люблинском районном суде Москвы Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков, проходящие обвиняемыми по делу "Нового величия" нанесли себе увечья. По информации портала "Медиазона", Костыленков порезал вены на руке лезвием, также он порезал шею. Позже похожие действия сделал и Вячеслав Крюков.
По словам адвоката, обвиняемые ранили себя после отклонения судьей ходатайства об изменении меры пресечения.
В суд приехали врачи.
Участников движения "Новое величие" (10 человек) задержали в 2018 году и обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем (282-я статья УК РФ).
Версия следствия заключается в том, что целью движения было "безальтернативное участие в народных восстаниях, революционных действиях, в столкновении с представителями действующего в России режима".
Ранее мы сообщали о том, что осужденный за шпионаж норвежец Фруде Берг подал прошение о помиловании.
Видео: фото russian.rt.com, vesti.ru, rbc.ru.
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