Обвиняемые по делу "Нового величия" нанесли себе увечья в суде

Фигуранты дела находятся под стражей с марта 2018 года.

На слушании дела в Люблинском районном суде Москвы Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков, проходящие обвиняемыми по делу "Нового величия" нанесли себе увечья. По информации портала "Медиазона", Костыленков порезал вены на руке лезвием, также он порезал шею. Позже похожие действия сделал и Вячеслав Крюков.

По словам адвоката, обвиняемые ранили себя после отклонения судьей ходатайства об изменении меры пресечения.

В суд приехали врачи.

Участников движения "Новое величие" (10 человек) задержали в 2018 году и обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем (282-я статья УК РФ).

Версия следствия заключается в том, что целью движения было "безальтернативное участие в народных восстаниях, революционных действиях, в столкновении с представителями действующего в России режима".

Ранее мы сообщали о том, что осужденный за шпионаж норвежец Фруде Берг подал прошение о помиловании.

Видео: фото russian.rt.com, vesti.ru, rbc.ru.