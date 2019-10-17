Осужденный за шпионаж норвежец Фруде Берг подал прошение о помиловании

Информацию об инициативе подтвердил ТАСС адвокат Илья Новиков.

Защитник иностранца отказался от дальнейших комментариев.

В апреле Мосгорсуд признал норвежца виновным в шпионаже против России, приговорив его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд проходил в закрытом режиме.

Адвокат называл уголовное дело Фруде Берга "драматической историей". Иностранца задержали в Москве в 2017 году. Берг признал, что был в России по заданию Военной разведывательной службы Норвегии в качестве курьера

Гособвинитель считает, что Берг сотрудничал с разведслужбой Норвегии за вознаграждение и собирал информацию о российских атомных подлодках.

Ранее мы сообщали, как МИД РФ отреагировал на инцидент с американскими дипломатами в Северодвинске.

Видео: фото severpost.ru. lenta.ru, theins.ru, sm-news.ru, svoboda.org