МИД РФ оценил ситуацию с дипломатами в Северодвинске

Мария Захарова отметила, что американские специалисты часто появляются у секретных военных объектов в России.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала инцидент с высадкой американских диппредставителей в Северодвинске. Она отметила, что дипломаты из США регулярно пытаются проникнуть в закрытые районы страны.

Захарова также добавила, что нотификационный режим поездок работает с дипломатами двух стран со времен холодной войны и сложившаяся ситуация – "рутинная".

Представители США часто находятся с фототехникой возле российских военных объектов и даже арендуют автомобили с местными номерами, нарушая правила дорожного движения.

РФ отправит в посольство США ноту в связи с происшествием.

Ранее мы сообщали о том, что военные атташе США задержаны близ секретного полигона у Северодвинска.

Видео: The Circus on SHOWTIME, Daily Mail, Sputnik France Play