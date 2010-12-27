Военные атташе США задержаны близ секретного полигона у Северодвинска

Иностранцы ехали в Архангельск, а оказались около военно-морской базы России.

Американских дипломатов сняли с поезда "Ненокса-Северодвинск". Трое сотрудников американского посольства пытались въехать на режимную территорию без разрешения. После этого в МИДе США уполномоченный представитель Ребекка Росс заявила, что граждане находились там с официальной рабочей поездкой, о которой уведомили Министерство обороны России заранее. Об этом написали в "РИА Новостях". Однако, что политики делали вблизи города Северодвинск, спикер не пояснила. Согласно предоставленным документам, мужчины должны были следовать в Архангельск.

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Известно, что на закрытую территорию пытались попасть военно-морской атташе при посольстве США, капитан первого ранга Уилльям Уитситт Кёртис, атташе при посольстве США Джерри Арриола Энтони и военный атташе при посольстве США полковник Д.С. Данн.

В Минобороны России подтвердили информацию о том, что дипломаты действительно предупреждали о поездке в Россию. Однако об их планах въехать на запрещенный участок им ничего неизвестно.

Напомним, что в 40 км от города расположен морской испытательный полигон ВМФ России.Также в городе дислоцированы части Беломорской военно-морской базы и судостроительные предприятия.

Ранее Piter.tv писал о том, что США не могут вывезти термоядерные бомбы из Турции.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

