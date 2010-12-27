США не могут вывезти термоядерные бомбы из Турции

Американцы попали в тупик. Они пытаются решить, что же делать с оставленным вооружением.

Правительство США не может забрать с собой термоядерные бомбы, привезенные в Турцию. Об этом сообщили журналисты The New York Times со ссылкой на источники среди чиновников.

Сейчас политики изучают все возможные способы, чтобы избавиться от вооружения. В общей сложности на турецкой авиабазе Инджирлик оказались оставлены 50 термоядерных установок. Они размещены в 400 километрах от сирийско-турецкой границы, на участке военных действий.

На данный момент возникшая проблема угрожает безопасности Америки. Эксперты полагают, что с другой стороны, попытка вывезти груз будет расценена как фактический разрыв союзнических отношений между Турцией и США.

Инструкции гласят, что перевозка подобного вооружения возможна только в исключительных обстоятельствах, когда инициированы усиленные меры безопасности. Транспортировкой занимаются самолеты C-17 Globemaster, принадлежащие эскадрилье ВВС США. Однако им запрещено летать над районами "с нестабильной ситуацией".

Сейчас рассматривается вариант с перевозкой бомб на грузовиках, а далее - переправить их через порт. Однако вероятность встретить по пути боевиков делает такое предложение слишком рисковым.

Ранее Piter.tv писал о том, что в ООН заявили о возросших рисках ядерной войны.

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