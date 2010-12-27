В ООН заявили о возросших рисках ядерной войны

В ООН рассказали, что считают уровень риска ядерной катастрофы в мире "катастрофическим". Такое заявление сделала заместитель генерального секретаря организации Идзуми Накамицу. По совместительству она является представителем по вопросам разоружения. Слова дипломата привело издание "Коммерсант".
Вооруженный конфликт может произойти в первую очередь из-за дефицита доверия. Спикер подчеркнула, что мир находится в состоянии беспорядка.
Знаменитые часы "Судного дня" снова вернули на без двух минут полночь
добавила Идзуми Накамицу
В ООН рассказали, что сейчас политики больше ценят боевую мощь, а не дипломатию и переговоры. Страны, которые имеют ядерное оружие, не спешат организовывать встречи и вести диалог.
К увеличению проблем приводит и геополитическое напряжение. Замгенсека добавила, что простого биполярного пространства больше нет. Третьим фактором к разрушению привычных устоев мира может стать рост и развитие научной и технологической отраслей.
Ранее Piter.tv писал о том, что в ООН поддержали Россию из-за невыдачи виз США.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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