В ООН поддержали Россию из-за невыдачи виз США

С американскими представителями разберутся в Генассамблее.

В ООН поддержали Россию в претензии к США из-за невыдачи виз делегатам. Об этом ТАСС рассказал зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин. Он подтвердил сведения о том, что в течение недели делегаты из ООН обращались к главам комитетов. Они потребовали от руководителей Генеральной ассамблеи разобраться в ситуации и решить проблему.

По словам иностранных экспертов, такое поведение со стороны Америки является нарушением обязательств. Напомним, что несколько наших соотечественников не смогли приехать в США на 74-ую ГА ООН из-за того, что принимающая сторона не успела вовремя выдать им визы. Таким образом политика заблокировали доступ в страну. Известно, что на мероприятие не смог попасть в частности переводчик, который должен был переводить с русского языка на английский выступления спикеров.

Ранее Piter.tv писал о том, что МИД России заявил о развязывании США визовой войны.

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