МИД России заявил о развязывании США визовой войны

По мнению российских политиков, такая война начата Америкой с невыдачи виз делегатам.

В МИД России заявили, что процесс обмена визовыми ограничениями начали представители США. Теперь в Кремле не исключают ответных мер в визовой сфере.

В отношении того, будем ли мы устраивать визовую войну, — вы знаете, эта война идет и развязали ее сами США комментирует ситуацию заместитель главы ведомства Сергей Рябков

Политик рассказал, что Россия не раз предлагала иностранным коллегам путь договора, однако данная инициатива до сих пор не работает. Сейчас в правительстве страны наблюдают большую проблему с визами для тех граждан, которые отправляются в Америку из-за краткосрочной командировки.

Приоритеты у тех, кто формирует, определяет российскую политику в США, другие. Видимо, они замыкаются на попытку разговаривать с нами с позиции силы, но обреченность на провал этой линии давно понятна всем объясняет спикер

Сейчас в Москве сомневаются насчет того, будет ответ зеркальным или асимметричным.

Ранее Piter.tv писал о том, что визы и угроза импичмента отвлекли внимание лидеров в ООН.

Видео: YouTube/ DW News, AP Archive, WION