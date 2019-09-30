Визы и угроза импичмента отвлекли внимание лидеров в ООН

Политики считают, что в ООН должны были внятнее дать ответ по поводу невыдачи делегатам виз в США.

В МИД России оценили реакцию ООН на невыдачу виз российской делегации. Российские политики уверены, что реакция Секретариата ООН должна была быть более внятной. Заместитель министра ведомства Сергей Рябков считает подобный ответ "тревожным сигналом".

Выходку иностранных коллег спикер назвал провокацией и демонстрацией пренебрежения к ООН. Речь идет о том, что десять делегатов из России не смогли посетить Генассамблею ООН, которая прошла в Нью-Йорке. Дипломатам не выдали визу в США по "техническим причинам". Позже глава МИД России заявил о необходимости переноса встреч из Америки в другую страну. Сейчас страна готовит ответные меры на этот "сюрприз". Не исключено, что действия будут зеркальными. Также рассматривается предложение об ассиметричном ответе.

Асимметричность ответа - тоже вариант, мы будем над этим думать дальше, но сейчас, конечно, прозвучал очень тревожный звонок в отношении того, что могут себе позволить США применительно к ООН объясняет Рябков

Ранее Piter.tv писал о том, что в МИД России допустили возможность начала ядерной войны.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/DW News, AP Archive, WION