Россия ждет отклика на предложение проводить заседания ООН не в США

Политики заявили, что от действий американской власти страдает не только Россия.

Россия предложила перенести заседание комиссии по разоружению Генеральной ассамблеи ООН. Политики из Министерства иностранных дел России считают, что США больше не может принимать данное мероприятие. Его необходимо организовывать в другой стране. Такое послание стало ответной мерой после невыдачи виз российским дипломатам.

Не только Россия страдает от этого высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс комментирует ситуацию заместитель министра Сергей Рябков

Специалист считает, что США пренебрегает соглашениями ООН, заключенными в 1947 году. Тогда же было решено, что штаб-квартира организации будет размещена в Нью-Йорке. Сейчас ведомство ждет реакции мирового сообщества на возникшую проблему.

Спикер добавил, что Вашингтон установил собственный антирекорд в плане позиционирования на международной арене.

Ранее Piter.tv писал о том, что в МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США.

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Видео: YouTube/Организация Объединенных Наций