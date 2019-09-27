Россия ждет отклика на предложение проводить заседания ООН не в США

Россия предложила перенести заседание комиссии по разоружению Генеральной ассамблеи ООН. Политики из Министерства иностранных дел России считают, что США больше не может принимать данное мероприятие. Его необходимо организовывать в другой стране. Такое послание стало ответной мерой после невыдачи виз российским дипломатам.
Не только Россия страдает от этого высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс
комментирует ситуацию заместитель министра Сергей Рябков
Специалист считает, что США пренебрегает соглашениями ООН, заключенными в 1947 году. Тогда же было решено, что штаб-квартира организации будет размещена в Нью-Йорке. Сейчас ведомство ждет реакции мирового сообщества на возникшую проблему.
Спикер добавил, что Вашингтон установил собственный антирекорд в плане позиционирования на международной арене.
Ранее Piter.tv писал о том, что в МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/Организация Объединенных Наций
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