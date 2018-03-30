В МИД России допустили возможность начала ядерной войны

Риск начала ядерной войны существует "даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт".

Ситуация в сфере стратегической стабильности ухудшается, существует риск возникновения ядерной войны. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Риск начала ядерной войны существует "даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт". Такая негативная динамика особенно стала прослеживаться в последний год, так как действия Запада становятся более эмоциональными, временами весьма агрессивными.

Сергей Рябков отметил, что Россия готова возобновить полноценные переговоры с США по стратегической стабильности.

Ранее ученые назвали последствия ядерной войны между Россией и США.