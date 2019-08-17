Ученые назвали последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная война погрузит Землю в десятилетнюю ядерную зиму.

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузит Землю в десятилетнюю ядерную зиму. К такому выводу пришли ученые из Ратгерского университета, Национального центра атмосферных исследований США и Университета Колорадо. Результаты исследования опубликованы в Journal of Geophysical Research. На них обратила внимание британская газета Daily Mail.

Специалисты выяснили, что ядерные взрывы станут причиной массовых пожаров и масштабных выбросов сажи в атмосферу (более 147 млн тонн). Сажа, в свою очередь, соберется в облака и ограничит доступ солнечного света. Это может привести к падению средней температуры на Земле на 9 градусов по Цельсию. Для того чтобы эта сажа развеялась, потребуется около семи лет и еще три года на то, чтобы восстановился нормальный уровень света.

Также, согласно прогнозам ученых, ядерная война способна привести к муссонам и сильным колебаниям температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. А это окажет заметное влияние на климат в целом.

Эксперты хотят, чтобы политики знали, что полномасштабная ядерная атака станет самоубийством для страны, которая решится ее провести. Применение ядерного оружия Россией и США будет иметь катастрофические последствия для всего мира. Ученые подчеркнули, что главы государств должны знать о возможном варианте развития событий и учитывать эту информацию при принятии решений.

Ранее экс-глава разведки России назвал главную угрозу человечеству.

Видео: YouTube / metrovideogame