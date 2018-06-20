Экс-глава разведки России назвал главную угрозу человечеству

И это не ядерная война.

Экс глава внешней разведки Вячеслав Трубников назвал главную угрозу для человечества. По мнению специалиста, цивилизация может исчезнуть скорее из-за экологической катастрофы, чем от ядерного оружия. Об этом пишут РИА Новости.

В то же время Трубникова настораживает "бездумность" Америки, которая вышла из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Однако он уверен, что завтра будет заключено другое соглашение.

Бывший директор ВСР также указал на проблемы в отношениях Индии и Пакистана. Разрушительную роль может сыграть перекрытие водоснабжения, что приведет к эффекту нескольких атомных бомб, сброшенных, к примеру, на пакистанскую провинцию Белуджистан.

Однако опасаясь всех этих угроз, человечество может пропустить самую страшную. Трубников выразил уверенность в том, что природа может измениться так, что люди просто не смогут жить.

Ранее мы писали, что петербургские ученые будут определять загрязненность морей по улиткам-гермафродитам.

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