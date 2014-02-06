Мастер самолетного спорта погиб при крушении частного самолёта в Тверской области

Коллеги называют Александра Курылева настоящим профессионалом, который был всегда готов прийти на помощь.

Вечером воскресенья, 28 ноября, мастер самолетного спорта РФ Александр Курылев погиб при крушении вертолёта Robinson-R66. Телеканал "360" поговорил с коллегами спортсмена, которые назвали его гибель настоящей утратой и отметили, что он всегда следил за безопасностью.

Также собеседники канала подчеркнули, что в авиакатастрофе погиб и брат Курылева Дмитрий. Он не был причастен к самолётному спорту.

Напомним, что по предварительным данным причиной трагедии стала жёсткая посадка после того, как самолёт зацепился лопастями за ветки деревьев. При падении корпус воздушного судна полностью развалился, внутренние части кабины остались на земле.

Ранее мы сообщили о том, что в Новосибирске экстренно посадили самолет, который летел из Новокузнецка в Петербург.

Фото: Федерация вертолетного спорта России (Григорий Сергеев)