Соответствующих улиток с редкой аномалией нашли в загрязненных припортовых районах Арктикия.

Петербургские ученые будут определять загрязненность морей по улиткам-гермафродитам. Об этом сообщается на сайте СПбГУ.

Соответствующих улиток с редкой аномалией нашли в загрязненных припортовых районах Арктикия. По словам ученых, эти микромоллюски называется - Boreocingula martyni. Их длина составляет около полусантиметра. В частности, особи живут в бухте Роджерс на острове Врангеля и в бухте Певек на Чукотке.

Один из биологов обнаружил у такой улитки небольшой зачаточный пенис. Так, ученые смогут доказать, что микромоллюски могут проявлять признаки псевдогермафродитизма. Такое явление возникает, когда у взрослых самок вырастают недоразвитые мужские половые органы.

По словам постдока СПбГУ Ивана Нехаева, псевдогермафродитизм и среда обитания улиток связаны. Так, это было доказано в экспериментах ученых из Туниса. Нехаева отметила, что сегодня исследователям неизвестны никакие другие причины, кроме загрязнения окружающей среды, по которым моллюски могут становиться псевдогермафродитами.

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