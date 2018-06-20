ВЦКП советуют передавать показания счетчиков не позднее 24 числа

В противном случае расчет квартплаты будет произведен по среднемесячному объему потребления.

В связи с надвигающимися длинными майскими выходными, ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" напоминает петербуржцам о необходимости своевременной передачи показаний индивидуальных приборов учета и оплаты счетов за коммунальные услуги.

Специалисты расчетного центра, который обслуживает около 1,4 млн лицевых счетов и присылает горожанам "розовые квитанции", напоминают, что с 1 января 2017 года в соответствии изменениями, внесенными в правила предоставления коммунальных услуг (354 Постановление Правительства РФ от 06.05.2011), перерасчет за временное отсутствие не производится, за исключением случаев отсутствия технической возможности установки приборов, подтвержденной актом.

Если вы не передали показания, то расчет кварплаты будет произведен по среднемесячному потреблению. Рекомендуемый период передачи показаний приборов учета 23-24 числа. Чтобы избежать переплаты, вы можете ввести показания и оплатить "розовый счет" за жилищно-коммунальные услуги удаленно, -

рассказали в ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство".

Оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги без комиссии и передать показания приборов учета можно на сайте вычислительного центра www.kvartplata.info, либо через мобильное приложение "ЖКХ +".