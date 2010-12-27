На Новочеркасском проспекте трамвай сошёл с рельсов. Собралась огромная пробка

В данный момент ходят все трамваи, кроме 65-го маршрута.

В пятницу, 22 ноября, на Новочеркасском проспекте произошёл транспортный коллапс. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

По словам очевидцев, трамвай сошёл с рельсов. В итоге образовалась внушительная трамвайная пробка.

"Движение для автолюбителей нормальное, но трамваи стоя. пассажиры выходят и едут на другом транспорте", рассказывают читатели Piter.TV

В пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс" отметили, что на место происшествия экстренно выехала аварийная бригада. Специалисты уже поставили состав на рельсы. В данный момент ходят все трамваи, кроме 65-го маршрута.

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Фото:pixabay