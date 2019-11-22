Пьяный водитель без прав въехал в полицейскую машину на проспекте Науки

Никто не пострадал, но служебный автомобиль получил значительные повреждения.

Нетрезвый водитель, лишенный прав, стал виновником ночного ДТП с участием полицейского автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Около двух часов ночи 22 ноября на перекрестке проспекта Науки и улицы Карпинского произошло ДТП с участием трех автомобилей. По предварительным данным, Volkswagen Passat, которым управлял 44-летний житель Ломоносова, совершил наезд на ожидавшие разрешающий сигнал светофора Kia Rio и полицейский автомобиль Ford Focus. Никто не пострадал, но служебный автомобиль получил значительные повреждения. У предполагаемого виновника аварии, водителя Volkswagen имелись явные признаки опьянения. Также у мужчины не было водительских прав, так как его лишил их в феврале 2018 (на полтора года), новые водитель так и не сделал.

В отношении автомобилиста составили административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Ведется дальнейшее разбирательство.

В Петербурге наехавший на полицейского мужчина попал под уголовное дело.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области