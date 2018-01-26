В Петербурге наехавший на полицейского мужчина попал под уголовное дело

Молодой петербуржец пытался уйти от ответственности за угон автомобиля.

Следственный отдел по Выборгскому району ГСУ Следкома РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по факту применения насилия по отношению к представителю власти. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

На данный момент правоохранители задержали 22-летнего мужчину, причастного к преступлению. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

Как выяснилось, вечером 15 ноября мужчина, управляя угнанным "БМВ", попытался избежать наказания за угон машины. На автозаправке на Выборгском шоссе он наехал на полицейского, который пытался его задержать. Сотрудник правопорядка получил ушиб мягких тканей и физическую боль.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

А в Архангельске неадекват пришел в бар с обрезом и выстрелил в охранника.

Фото: Piter.TV