Приезд Путина в Петербурге перекрыл две набережные и развязку КАД

Самые сильные заторы образовались в центре города.

В Петербурге с утра 27 ноября пошла волна автомобильных пробок: движение в городе перекрывают из-за визита президента Владимира Путина.

Автомобилисты в соцсетях и мобильных навигаторах жалуются на проблемы с движением в разных районах Петербурга. Около часа назад на КАД, на развязке Пулковского шоссе с трассой М-11 утром скопилась пробка. В центре черепашьим шагом пришлось передвигаться по Пироговской набережной, где закрыли одну полосу, и поскучать в плотном заторе на полностью перекрытой набережной Кутузова.

На данный момент в городе относительно свободные дороги, но обе упомянутые набережные по-прежнему горят на картах красным цветом.

Путин прибыл в Петербург сразу по нескольким делам. Он проводит в последний путь президента СПбГУ Людмилу Вербицкую, откроет памятник Даниилу Гранину и участок платной трассы М-11, а также встретится с главой УЕФА.

Фото: скрин Яндекс-Пробки