Президент пообщается со спортсменами и ветеранами клуба.

Во вторник, 26 ноября, стало известно о том, что Владимир Путин встретится в Петербурге с президентом УЕФА Александером Чеферином. Об этом сообщает News.ru.

Известно, что встреча пройдет 27 ноября. Президент побеседуют с ветеранами клуба и со спортсменами. Также глава государства посетит клуб дзюдо "Турбостроитель" в честь 50-летия с момента основания секции. Кроме того, Путин примет участие в церемонии открытия трассы М-11 "Москва — Санкт-Петербург".

Напомним, что в понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что "Автодор" открывает последний участок трассы М11 у Петербурга. Сама трасса протяженностью 669 км представляет из себя четырехполосную магистраль с предусмотренной максимальной скоростью в 130 км/ч.

Ранее мы сообщали о том, что матч Лиги чемпионов "Зенит" – "Лион" рассудит итальянец Даниэле Орсато.

Фото:пресс-служба Кремля