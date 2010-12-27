Помогать Орсато будут судьи на линиях Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини.

В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что матч Лиги чемпионов "Зенит" – "Лион" рассудит итальянец Даниэле Орсато. Об этом сообщает ТАСС.

В качестве "помощников" на поле выйдут Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Кроме того, резервным судьей выступит Даниэле Довери. Известно, что Марко Гуида и Чиро Карбоне обслужат систему VAR.

Напомним, что для выхода в плей-офф Лиги чемпионов, сине-бело-голубым необходимо одержать победу над французами, а также выиграть в следующей игре над португальским клубом "Бенфика".

Матч "Зенит" – "Лион" состоится на "Газпром Арене" 27 ноября.

Ранее капитан "Зенита" прокомментировал предстоящую встречу с "Лионом".

Фото:@SquawkaNews/Twitter