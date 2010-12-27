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Матч Лиги чемпионов "Зенит" – "Лион" рассудит итальянец Даниэле Орсато
Сегодня, 16:24
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IRINA_CHALKINA

Матч Лиги чемпионов "Зенит" – "Лион" рассудит итальянец Даниэле Орсато

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Помогать Орсато будут судьи на линиях Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини.

В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что матч Лиги чемпионов "Зенит" – "Лион" рассудит итальянец Даниэле Орсато. Об этом сообщает ТАСС.

В качестве "помощников" на поле выйдут Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Кроме того, резервным судьей выступит Даниэле Довери. Известно, что Марко Гуида и Чиро Карбоне обслужат систему VAR.

Напомним, что для выхода в плей-офф Лиги чемпионов, сине-бело-голубым необходимо одержать победу над французами, а также выиграть в следующей игре над португальским клубом "Бенфика".

Матч "Зенит" – "Лион" состоится на "Газпром Арене" 27 ноября.

Ранее капитан "Зенита" прокомментировал предстоящую встречу с "Лионом".

Фото:@SquawkaNews/Twitter

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит, Футбол в России и Европе,

Обсуждение ( 2 )

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0
Минус
Вагу Константин
Сегодня 16:36

"Помощьник" конечно же от слова "помощь"... И вправду, вместе с Людмилой Алексеевной Вербицкой ушёл и весь грамотный русский язык...

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Минус
Аноним
Сегодня 16:33

А я думал что 25 ноября - это понедельник))

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