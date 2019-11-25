Песков рассказал об отношении Путина к бывшему ректору СПбГУ Вербицкой

В Кремле выразили соболезнования по поводу ухода из жизни именитой петербурженки.

Песков заявил, что смерть Людмилы Вербицкой стала большой личной утратой для Владимира Путина. Об этом сообщили в "ТАСС".

Вы знаете, что Путина связывали с Вербицкой очень добрые отношения...Это большая утрата как для российской науки, так и лично для президента заметил спикер

В администрации президента добавили, что Путин с большим уважением относился к петербурженке. Глава государства часто общался с известным российским лингвистом-русистом. Кремль выразил глубокие соболезнования родным и близким Вербицкой и коллективы СПбГУ

Напомним, что президент университета скончалась 24 ноября на 84-ом году жизни. Известны причины гибели Людмилы Вербицкой. Александр Дрозденко выразил соболезнования родным и близким Людмилы Вербицкой.

Видео: YouTube/Российская академия образования, Глазарий языка