Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой

Петербурженка больше года серьезно болела.

Появились подробности причинах смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой. Как сообщил "Пятый канал", женщина долгое время страдала от онкологического заболевания. Позже жителям города сообщат о дате и месте похорон.

Напомним, что петербурженка умерла на 84-ом году жизни. О проблемах со здоровьем стало известно около года назад. Из-за этого Вербицкая не смогла присутствовать на церемонии вручения ей премии за вклад в укрепление российской нации. В результате президент России лично приехал в гости к президенту СПбГУ, чтобы вручить ей награду.

Напомним, что Вербицкая была известнейшим российским лингвистом-русистом. С 1994 года она стала первой женщиной, которая возглавила СПбГУ. С 2013 года она значилась как президент РАО. Ее присуждали орден "За заслуги перед Отечеством", орден Дружбы, орден Почета. Вербицкая имела орден Почетного легиона Франции, Заслуг перед Республикой Польша и ордена княгини Ольги III степени на Украине.

Ранее Piter.tv писал о том, что Пушков оценил слова Поклонской в поддержку Ротару.

Видео: Олег Смолин / YouTube

Фото: Википедия