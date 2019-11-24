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Ушла из жизни президент СПбГУ Людмила Вербицкая

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Детали произошедшего неизвестны.

На 84-м году жизни скончалась Людмила Вербицкая, об этом стало известно 24 ноября, сообщила "78.ru". Доктор филологических наук была ректором СПбГУ с 1994 по 2008 год.  

О причинах смерти не сообщается. Дата и место прощания с ученым будет известна позже. 

Людмила Алексеевна Вербицкая родилась в Ленинграде в 1936-м году. В 1958-м году закончила Ленинградский государственный университет по специальности "Русский язык и литература" и далее продолжила свою деятельность в вузе. В 1977 году стала доктором филологических наук. С мая 1993 по апрель 1994 исполняла обязанности ректора СПбГУ, а затем в течение 12 лет возглавляла петербургский университет. Ушла в 2008 году с поста по собственному желанию после чего Людмилу Вербицкую избрали Президентом СПбГУ.

С 1995-го года - действительный член Российской академии образования. С 2013 по 2018 - Президент РАО. С 2006 года - почетный гражданин Петербурга. 

Видео: Олег Смолин / YouTube 

Фото: Википедия 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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