Пушков оценил слова Поклонской в поддержку Ротару

В социальных сетях он устроил опрос.

Сенатор Алексей Пушков ответил Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару. Многие обвинили певицу в попытки заработать, в то время как депутат Госдумы назвала возвращение украинки в РФ шагом к нормализации отношений. Она также предложила Ротару встретится за чашкой кофе и обсудить, с чем конкретно певица не согласна.

В своем Твиттер Пушков привел цитату певицы Нино Катамадзе, ранее отказавшейся выступать в России. Артистка называла Москву "оккупантом", Владимира Путина "врагом" и подчеркивала, что никогда не пела на русском языке.

"Кто считает, что после этого ее следует приглашать петь в России и готов пригласить ее на чашечку кофе, — лайк. Кто против – ретвит", — написал Пушков.

На момент написания новости пост собрал 200 лайков и почти 2000 ретвитов.

Напомним, что София Ротару вернется с концертами в Россию. В частности, она выступит в "Песне года", на фестивале "Легенды Ретро FM", желающие могут пригласить ее на корпоратив за 3,1-3,8 млн рублей. Новость о возвращении артистки были восприняты неоднозначно - кто-то выразил радость, а кто-то решил, что певица едет на заработки. Директор Ротару заявил, что в России заказали травлю певицы.

Ранее в защиту Ротару выступил Народный артист РСФСР Лев Лещенко.