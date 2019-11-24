Скандал вокруг ее возвращения он назвал "шушерой" вокруг "великой певицы".

Народный артист РСФСР Лев Лещенко вступился за Софию Ротару после слов ведущей "Песни года". После новости о возвращении певицы в Россию Ангелина Вовк назвала украинку "бессовестной", подчеркнув, что Ротару приезжает, чтобы "подзаработать".

В разговоре с "Газета.Ру" Лещенко сказал, что коллеги не должны так говорить друг про друга. Саму Ротарун он назвал "человеком мира", которому никто не может запретить где-либо выступать. Скандал вокруг ее возвращения он назвал "шушерой" вокруг "великой певицы".

Напомним, что София Ротару вернется с концертами в Россию. В частности, она выступит в "Песне года", на фестивале "Легенды Ретро FM", желающие могут пригласить ее на корпоратив за 3,1-3,8 млн рублей. Новость о возвращении артистки были восприняты неоднозначно - кто-то выразил радость, а кто-то решил, что певица едет на заработки. Директор Ротару заявил, что в России заказали травлю певицы.

Видео: София Ротару - Одна калина

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