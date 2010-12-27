Он отметил, что российская система образования и отечественная наука потеряла еще одного гениального человека.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил соболезнования родным и близким Людмилы Вербицкой. Он назвал её сердечным и открытым человеком. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Ленобласти.

Дрозденко подчеркнул, что Вербицкая была инициативным человеком, который отдал много сил на сохранение русского языка. Губернатор 47 региона подчеркнул, что российская система образования и отечественная наука потеряла еще одного гениального человека. Помимо этого, глава Ленобласти отметил, что Вербицкая вызывала огромное уважение у народа и обладала исключительными энциклопедическими знаниями.

Напомним, что в воскресенье, 24 ноября ушла из жизни бывший ректор и президент СПбГУ Людмила Алексеевна Вербицкая. Ей было 84-года. Известно, что долгое время женщина боролась с онкологией.

Ранее Piter.TV сообщил, что названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой.

Фото: ВКонтакте / "СПбГУ"