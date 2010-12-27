Также рядом с памятником рабочие устанавливают трибуну, с которой будет выступать глава государства.

В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что к приезду Путина в Петербурге вокруг памятника Гранину установили бронестекла. Президент России прибудет в Северную столицу 27 ноября.

Путин запланировал торжественно открыть памятник Даниилу Гранину на Дальневосточном проспекте. Монумент хотели открыть 15 ноября, но сдвинули дату из-за планов президента. Отметим, что при этом сам памятник уже давно установлен.

Известно, что президент прибудет в Северную столицу 27 ноября. Он также посетит церемонию прощания с президентом Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой. Траурная церемония пройдет 27 ноября.

Ранее мы сообщали о том, что вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева перейдёт работать в полпредство.

Фото:vk.com/govorit_nrayon