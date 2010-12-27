Стало известно время и место прощания с Людмилой Вербицкой

Стало известно, когда состоится прощание с президентом СПбГУ, деканом филологического факультета Людмилой Вербицкой. Траурная церемония пройдет 27 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте вуза.
С 10 до 12 часов в актовом зале здания Двенадцати коллегий СПбГУ пройдет гражданская панихида. В 12:30 в храме Смоленской иконы Божией Матери состоится отпевание, в 14:30 Вербицкую похоронят на Северном кладбище.
Людмила Алексеевна ушла из жизни 24 ноября в возрасте 83 лет. Известно, что она долгое время боролась с онкологическим заболеванием.
Ранее мы писали, что актер Дмитрий Ульянов попал в больницу в тяжелом состоянии.
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