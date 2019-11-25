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Актер Дмитрий Ульянов попал в больницу в тяжелом состоянии

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У артиста подозрение на инсульт.

В понедельник, 25 ноября, в одну из столичных больниц срочно госпитализировали 47-летнего российского актера Дмитрия Ульянова. У артиста подозрение на инсульт. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

За утро актер дважды обращался за помощью к врачам, однако согласился ехать в больницу только со второго раза. Уточняется, что Ульянов жаловался на сильное головокружение и боли при ходьбе.

Медики диагностировали у него острое нарушение мозгового кровообращения. Прямо сейчас актера осматривают врачи.

Ранее была названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой.

Фото: Instagram / dmitry_ulianov_actor

Теги: госпитализация, дмитрий ульянов, инсульт
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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