На минуту на территории Аничковой усадьбы погасили огни и зажгли свечи.

В понедельник, 27 января, в Петербурге прошла акция "Свеча памяти". Огни в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады зажгли в 18:00.

Местом для проведения традиционной акции стала площадь перед Аничковым дворцом. Петербуржцы провели минуту молчания на территории Аничковой усадьбы. В это время там погасили весь свет и зажгли свечи памяти.

Утром на Серафимовском, Пискаревском мемориальном, Богословском, Смоленском кладбищах возложили цветы. Также 27 января в полдень был произведен выстрел с Нарышкина бастиона, на Ростральных колоннах зажгли огонь, а на Дворцовой площади представили военную технику.

Кроме того, ажиотаж наблюдался у входа в Музей блокады Ленинграда.

Видео и фото: Piter.TV