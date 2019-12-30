Огни Ростральных колонн зажгли в честь Дня снятия блокады Ленинграда

Огромные факелы озарили Васильевский остров в девять часов утра.

В Петербурге в понедельник, 27 января, в честь 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на Ростральных колоннах зажгли огни.

Огромные факелы озарили Васильевский остров в девять часов утра. Потушили их после полудня. В городе сегодня в честь полного снятия блокады проходит множество торжественно-траурных и праздничных мероприятий.

Ростральные колонны в Петербурге зажигают только по особо важным случаям.

В Петербурге на маршрут вышел "Трамвай Ленинградской Победы".

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