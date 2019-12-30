В Петербурге на маршрут вышел "Трамвай Ленинградской Победы"

Почетные пассажиры – ветераны, жители блокадного Ленинграда и участники ветеранских и общественных организаций района.

Во Фрунзенском районе на маршрут №62 вышел "Трамвай Ленинградской Победы", в который пригласили жителей блокадного Ленинграда. Трамвай оформлен фотоплакатами.

Трамвай будет ездить от Малой Балканской улицы до станции метро "Купчино" и обратно. Весь маршрут будет занимать 15 минут. Трамвай будет двигаться по указанному маршруту с 14.30 до 16.00.

Волонтеры Штаба Победы Фрунзенского района раздают ленточки ленинградской Победы. Школьники подарили ветеранам письма, которые сделали своими руками. В трамвае звучат тематические стихотворения под музыкальное сопровождение. Почетные пассажиры – ветераны, жители блокадного Ленинграда и участники ветеранских и общественных организаций района.

В Петербурге пройдет молодежная акция памяти "900 дней и ночей".

Видео: Piter.TV