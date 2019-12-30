Посмотреть на инсталляции можно будет в капелле.

В Петербурге пройдет молодежная акция памяти "900 дней и ночей". Почтить память героев блокадного Ленинграда можно будет на территории Академической капеллы. Во дворе комплекса участники события создадут живой мемориал.

Он будет представлять из себя воссоздание атмосферы той эпохи. Молодежь города заклеит бумагой "крест-накрест" окна, выставит артиллерийские орудия и противотанковые заграждения, установит рекламные тумбы с военными афишами, фотографиями и письмами. Технику для мероприятия предоставили представители Западного военного округа. Исторические документы получен от Архивного комитета, а также Президентской библиотеки имени Ельцина.

Ранее Piter.tv писал о том, что на улицы Петербурга 27 января вернутся трамваи военных лет.

Фото: Piter.tv

