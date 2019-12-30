В городе почтят память блокадных героев-трамвайщиков.

На улицы Петербурга 27 января вернутся трамваи военных лет. Об этом сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса". Так в городе отметят 76-ую годовщину полного снятия блокады с города. В этот день также Музей городского электрического транспорта организует памятную акцию для школьников, ветеранов и будущих водителей общественного транспорта.

В частности, на Васильевском острове ожидается выступление хора ветеранов, а также воспитанников детско-юношеского творческого центра. Последние прочтут произведение Вольта Суслова "Картошка". В завершении вечера участники акции возложат цветы к мемориальной доске в честь подвига трамвайщиков блокадного Ленинграда.

Напомним, что в Ленинграде трамвайное движение было организовано в течение 811 дней из 900.

Ранее Piter.tv писал о том, что туристический ретротрамвай перевез больше тысячи пассажиров в новогоднюю неделю.

Фото: Piter.tv

