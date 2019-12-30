Туристический ретротрамвай перевез больше тысячи пассажиров в новогоднюю неделю

Маршрут стал еще популярнее, чем после открытия.

"Первый туристический" трамвайный маршрут, по которому курсирует ретро-транспорт - реплика вагона 1930-х годов, - провез более тысячи пассажиров по новогоднему Петербургу. Об этом сообщили 9 января в пресс-службе комитета по транспорту.

Туристический трамвай работал без отдыха почти всю праздничную неделю и приобрел еще большую популярность, чем в первый месяц работы с 6 ноября по 6 декабря. Если после открытия он провез 3,2 тысячи человек за месяц, то за семь новогодних дней пассажиропоток зафиксировался на отметке 1254 человека.

В целом трамвай выезжал на работу 28 раз, популярнее всего оказались рейсы в 19.00 2 и 7 января. Отмечается, что поездкой восхитились многие иностранные туристы. Туристический трамвай будет курсировать по маршруту до 12 января, 13 же транспорт уедет на профилактику.

Ранее мы рассказывали, сколько пассажиров перевезли за новогодние праздники петербургские трамваи и троллейбусы.

Фото: Piter.TV