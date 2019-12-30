В четверг, 9 января, стало известно о том, что за новогодние праздники петербургские трамваи и троллейбусы 3,6 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".
В новогоднюю ночь работали 6 трамвайных и 5 троллейбусных маршрутов.
"Наиболее популярными в новогоднюю ночь стали трамвай №100 (перевёз 1823 пассажира) и троллейбус №31 (перевёз 1304 пассажира). Также среди лидеров по пассажиропотоку – трамваи №№ 55 и 60, троллейбус №37",
–сказано в сообщении.
Отметим, что транспорт курсировал не только в новогоднюю ночь, но и в Рождество.
Ранее мы сообщали о том, что в новогодние праздники в наркологическую больницу попали 120 петербуржцев.
Фото:пресс-служба "Горэлектротранс"
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