Примечательно, что на каждые 11 поступивших мужчин приходится всего одна женщина.

В четверг, 9 января, в новогодние праздники в наркологическую больницу попали 120 петербуржцев. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на врача больницы Елену Куркову.

Как оказалось, в этом году в наркологическую клинику поступило на 15-20% меньше людей, чем в прошлом за аналогичный период. Известно, что медики оказали помощь трём людям с алкогольным психозом. Отмечается, что на каждые 11 поступивших мужчин приходится всего одна женщина.

Также в новогодние праздники в больницы Петербурга поступило 10 пострадавших от пиротехники, в том числе пятеро детей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в новогодние праздники совершено 10 тяжких преступлений на бытовой почве.

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