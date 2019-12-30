В Петербурге в новогодние праздники совершено 10 тяжких преступлений на бытовой почве

Все преступления произошли на бытовой почве во время распития спиртных напитков.

Следком РФ по Петербургу в период с 1 по 8 января 2020 года возбудил 4 уголовных дела из-за совершенных убийств и 6 уголовных дел об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Все преступления произошли на бытовой почве во время распития спиртных напитков, лица их совершившие привлечены к уголовной ответственности, заключены под стражу.

Также по трем уголовным делам задержаны подозреваемые в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Расследование уголовных дел продолжается.

Ранее суд приговорил петербуржца к реальному сроку за превышение самообороны.

Фото: Piter.TV