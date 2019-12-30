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В Петербурге в новогодние праздники совершено 10 тяжких преступлений на бытовой почве
Сегодня, 14:34
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nastya960

В Петербурге в новогодние праздники совершено 10 тяжких преступлений на бытовой почве

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Все преступления произошли  на бытовой почве во время распития спиртных напитков.

Следком РФ по Петербургу  в период с 1 по 8 января  2020 года возбудил  4 уголовных  дела из-за совершенных убийств и 6 уголовных дел об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Все преступления произошли  на бытовой почве во время распития спиртных напитков, лица их совершившие привлечены к уголовной ответственности, заключены под стражу.

Также по трем уголовным делам задержаны подозреваемые в совершении  преступлений   сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Расследование уголовных дел продолжается.

Ранее суд приговорил петербуржца к реальному сроку за превышение самообороны. 

Фото: Piter.TV

Теги: бытовая почта, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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