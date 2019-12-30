Суд приговорил петербуржца к реальному сроку за превышение самообороны

Также он должен выплатить 130 тысяч рублей.

Суд признал петербуржца виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Суд установил, что подсудимый в октябре 2017 года в коммунальной квартире ударил потерпевшего кулаками по голове и колюще-режущим предметом по груди и животу, пытаясь предотвратить посягательства на него. Подсудимый уже был судим за разбои, грабежи и кражи.

Петербуржца приговорили к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Гражданский иск прокурора в размере более 130 тысяч рублей удовлетворен в полном объеме.

Ранее петербурженку обязали заплатить штраф 50 тысяч рублей за убийство насильника.

Фото: Piter.tv