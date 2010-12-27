Петербурженка заплатит штраф 50 тысяч рублей за убийство насильника

Ночью 9 марта она убила своего знакомого, который с кухонным ножом требовал от неё интима.

За чрезмерную самооборону Московский районный суд Петербурга назначил петербурженке штраф в размере 50 тысяч рублей. Обвиняемая смогла избежать уголовного наказания, заплатив родственникам убитого. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Дело по статье "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны" прекратили на заседании 19 декабря. Ночью 9 марта женщина находилась в квартира на Пулковской улице со своим знакомым. В какой-то момент он зашел к ней в ванную с кухонным ножом, угрожал убить и требовал интима. Женщине удалось выхватить нож, при этом она ударила холодным оружием знакомого в грудь. Он умер от массивной кровопотери.

На заседании обвиняемая вину признала и добавила, что уже возместила семье погибшего моральный ущерб. Потерпевшая сторона никаких претензий к ней не имеет, поэтому суд ограничился в данном случае штрафом.

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