Бездомный рецидивист напал с ножом на жительницу Колпино

Женщину госпитализировали с серьезным переломом и изрезанной грудью.

В среду, 18 декабря, в НИИ скорой помощи доставили 66-летнюю жительницу Колпино, которая повстречалась в парадной с вооруженным грабителем. Об этом сообщает ИА "Журналистские расследования" (АЖУР).

Инцидент произошел в доме №74 на проспекте Ленина. Полицию вызвали соседи, которые в 7 утра услышал крики о помощи. Наряд патрульно-постовой службы приехал через 6 минут после вызова. На месте преступления задержали 55-летнего мужчину, который официально нигде не работает и не имеет прописки.

Потерпевшая рассказала, что грабитель напал на нее возле квартиры. Он пнул ее несколько раз и ударил ножом в грудь, обещая убить, если она не отдаст деньги.

В больнице у женщины диагностировали сотрясение мозга, резаные раны левой молочной железы, закрытый перелом шейки бедра.

Грабителя посадили в камеру. Известно, что впервые он побывал в местах лишения свободы в начале 80-х гг. за хулиганство. Также в его биографии было убийство с отягчающими обстоятельствами и забитый до смерти человек. Освободился мужчина в прошлом году из колонии особого режима.

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Фото: Piter.TV