На Петроградке муж ударил ножом жену-консьержа

Мужчина нанес два удара, отобрал телефон и сбежал.

Полиция Петроградского района Петербурга задержала 56-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на собственную жену. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел 17 декабря в доме №6/5 по улице Академика Павлова. Местные жители обнаружили в парадной консьержа с ножевыми ранениями и обратились в экстренные службы.

Прибывшая на место происшествия полиция пообщалась с 50-летней потерпевшей. Женщина рассказала, что на нее напал муж. Мужчина пришел к ней на работу и во время ссоры дважды ударил ножом, отобрал телефон и сбежал.

Подозреваемого задержали недалеко от места преступления. Мужчина был ранее судим. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

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Фото: Piter.TV