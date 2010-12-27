Мужчина опоил и изнасиловал 12-летнюю девочку в квартире на Шаврова

Пострадавшую госпитализировали, подозреваемого – задержали.

Утром 16 декабря в полицию Приморского района поступило сообщение о госпитализации 12-летней девочки с диагнозом изнасилование. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Стражам порядка стало известно, что инцидент произошел 14 декабря около 2 часов ночи в съемной квартире на улице Шаврова. Школьница находилась в гостях у 24-летнего петербуржца. После совместного распития спиртных напитков молодой человек лишил девочку девственности. Потерпевшая утверждает, что это произошло против ее воли.

Днем 16 декабря оперативники навестили подозреваемого. Из квартиры изъяли окурки, пару бутылок пива, наволочку, простынь, стакан, а также некую прозрачную колбу, которая, по всей видимости, является бонгом для курения наркотика.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование". Известно, что в декабре 2015 года подозреваемый был осужден на 2 года и 6 месяцев за разбой.

Ранее мы писали, что мигрант изнасиловал 16-летнюю девушку на юго-западе Петербурга.

Фото: Piter.TV