Мигрант изнасиловал 16-летнюю девушку на юго-западе Петербурга

В момент совершения преступления мужчина был пьян.

Полиция Красносельского района Петербурга задержала гражданина одной из среднеазиатских республик, которого подозревают в нападении на несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Заявление о совершении преступления поступило к стражам порядка 16 декабря. 31-летний житель улицы Тамбасова рассказал, что находившийся в гостях мигрант изнасиловал его 16-летнюю падчерицу. Мужчина дождался, пока все уснут, и напал на девочку. В этот момент он был пьян.

В настоящий момент ведется расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Петербурге заочно арестовали бойца ММА за изнасилование 13-летней девочки.

Фото: Piter.TV