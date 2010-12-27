В Петербурге заочно арестовали бойца ММА за изнасилование 13-летней девочки

Сейчас мужчина находится в международном розыске.

Колпинский районный суд вынес постановление о заключении под стражу бойца ММА Салимджона Ширинова, которого обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Ночью 7 декабря в Детскую больницу №4 доставили школьницу, которую отвели к гинекологам на обследование. Оказалось, что девочку изнасиловали.

Следователям удалось выяснить, что вечером 4 декабря в одной из квартир поселка Металлострой собралась компания людей. В их числе была девочка-подросток и 22-летний мигрант из Таджикистана. После распития спиртных напитков мужчина воспользовался бессознательным состоянием школьницы и изнасиловал ее.

Мера пресечения в отношении подозреваемого была избрана заочно, поскольку с 11 декабря Ширинов находится в международном розыске.

Ранее мы писали, что в Петербурге педофил похитил и изнасиловал в парке 13-летнюю девочку.

Фото: Piter.TV