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В Петербурге педофил похитил и изнасиловал в парке 13-летнюю девочку
Сегодня, 10:18
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nastya960

В Петербурге педофил похитил и изнасиловал в парке 13-летнюю девочку

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Злоумышленник потом оставил ребёнка на 26-ом километре дороги "Нарва" и высадил недалеко от деревни Кипень.

Несовершеннолетнюю петербурженку похитили и изнасиловали в парке. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Мать 13-летней девочки обратилась в полицию 11 декабря. Она рассказала, что в половину десятого утра у дома 5 по улице Тамбасова неизвестный преступник силой посадил в иномарку её дочь и вывез в парк. Там он совершил с ней насильственные действия сексуального характера.  Злоумышленник потом оставил ребёнка на 26-ом километре дороги "Нарва" и высадил недалеко от деревни Кипень.

Мужчине на вид 40 лет, у него смуглое лицо и европейский тип лица, он был одет в тёмную куртку, черные ботинки и шапку такого же цвета. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения.

В Петербурге ищут педофила, который заплатил 13-летней девочке 1500 рублей за обнаженное фото.

Фото: pixabay

Теги: изнасилование, педофил
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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