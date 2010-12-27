В Петербурге педофил похитил и изнасиловал в парке 13-летнюю девочку

Злоумышленник потом оставил ребёнка на 26-ом километре дороги "Нарва" и высадил недалеко от деревни Кипень.

Несовершеннолетнюю петербурженку похитили и изнасиловали в парке. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Мать 13-летней девочки обратилась в полицию 11 декабря. Она рассказала, что в половину десятого утра у дома 5 по улице Тамбасова неизвестный преступник силой посадил в иномарку её дочь и вывез в парк. Там он совершил с ней насильственные действия сексуального характера. Злоумышленник потом оставил ребёнка на 26-ом километре дороги "Нарва" и высадил недалеко от деревни Кипень.

Мужчине на вид 40 лет, у него смуглое лицо и европейский тип лица, он был одет в тёмную куртку, черные ботинки и шапку такого же цвета. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения.

В Петербурге ищут педофила, который заплатил 13-летней девочке 1500 рублей за обнаженное фото.

Фото: pixabay